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Gündem Katil İsrail, ‘beyaz perde’yi kirletecek! Soykırımı, filmle örtbas operasyonu
Gündem

Katil İsrail, ‘beyaz perde’yi kirletecek! Soykırımı, filmle örtbas operasyonu

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Katil İsrail, ‘beyaz perde’yi kirletecek! Soykırımı, filmle örtbas operasyonu

İsrail, Gazze’deki soykırımı ordunun tanıklıklarıyla ifşa eden ödüllü “NAZA” belgeselinin dünya kamuoyunda uyandırdığı devasa etkiyi kırmak için harekete geçti. Middle East Eye’ın haberine göre Tel Aviv yönetimi, büyükelçilikler kanalıyla aynı isimde çakma bir film yayarak hakikatleri dezenformasyonla örtmeye ve arama motorlarındaki arama sonuçlarını manipüle ederek soykırımı örtbas etmeye çalışıyor.

TAHSİN HAN

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) sitesinin aktardığı habere göre, İsrail hükümeti Gazze’de işlenen sistematik savaş suçlarını ve katliamları örtbas etmek, dünya kamuoyunun gözünü boyamak amacıyla yeni bir algı operasyonuna imza attı. İsrailli gazeteciler Rachel Szor ve Yuval Abraham’ın imzasını taşıyan, 24 İsrailli asker ve istihbarat yetkilisinin doğrudan tanıklığıyla ordunun yapay zeka destekli kitlesel hedef alma sistemlerini ifşa eden “NAZA” belgeseli, Venedik Film Festivali’nde Özel Jüri Ödülü’nü kazanıp salonda 25 dakika boyunca ayakta alkışlanınca Tel Aviv yönetiminde adeta deprem etkisi doğurdu.

NAZA İLE AYNI ADLI SAHTE BELGESEL

Middle East Eye’ın bildirdiğine göre, İsrail’in ABD ve İngiltere’deki büyükelçilikleri, gerçek belgeselin uluslararası alanda uyandırdığı devasa yankıyı kırmak ve arama motorlarındaki arama sonuçlarını (SEO) manipüle ederek kendi dezenformasyonunu dünyaya yutturmak amacıyla aynı ismi taşıyan “Naza: Gerçek Hikaye” adlı sipariş bir propaganda filmini dolaşıma soktu. Yönetmenlerinin isimleri “güvenlik gerekçesiyle” gizlenen, yapımcı şirketinin ise henüz kuruluş aşamasında olduğu belirtilen bu çakma belgesel üzerinden Tel Aviv yönetimi, üst düzey askeri yetkililerin çatı katlarında çekilen kurgusal röportajlarıyla yürütülen yıkımı meşrulaştırmaya ve dünya kamuoyunun algısını kendi yalanlarıyla çarpıtmaya çalışıyor.

NAZA YAPIMCILARINI VATAN HAİNİ İLAN ETTİLER

İsrail bir yandan büyükelçilikleri ve diplomatik misyonları aracılığıyla bu düzmece yapımı fonlayıp uluslararası mecralarda meşrulaştırmaya çabalarken, diğer yandan gerçek “NAZA” belgeselinin arkasındaki gazetecileri açıkça hedef gösteriyor. MEE’nin haberinde yer alan detaylara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Kültür Bakanı Miki Zohar, ordunun kirli çamaşırlarını ortaya döken gazetecileri “vatan haini” ilan ederek vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve ağır tazminat cezalarıyla susturulmaları için yasal süreç başlattı. Netanyahu’nun “Onların aramızda yeri yok” diyerek hedef gösterdiği gazeteciler, İsrail Genelkurmayı ve iç istihbarat servisi Şin Bet’in de cenderesine girdi.

 

AMAÇ SOYKIRIMI ÖRTBAS ETMEK

Middle East Eye, Tel Aviv’in uluslararası alanda dezenformasyon çarkını çevirerek kendi kurgusal anlatısını yutturmaya çalıştığı bu dönemde, ülke içindeki radikal grupların da sokağa döküldüğünü aktarıyor. Gazeteci Rachel Szor’un aile evinin önünde toplanan aşırı sağcı grupların idam sehpaları talep ettiği belirtiliyor. İsrail yönetimi, uydurma filmlerle arama motorlarındaki hakikatleri gömmeye uğraşırken, Gazze’deki ahlaki yıkımı örtbas etme çabası küresel ölçekte büyük bir tepkiyle karşılanıyor.

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