Katil İsrail askerleri Filistinli balıkçıyı şehit etti

Gazze'deki FilistinSağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'nin kuzey deniz sınırında avlanan 20 yaşındaki Filistinli balıkçı Nevaf Ahmed el-Attar, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "şehit" oldu. Bakanlık başka ayrıntı paylaşmadı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise, balıkçılık yapan Attar'ın denizde avlandığı sırada İsrail hücumbotlarından açılan ateş sonucu karnından vurularak öldüğü belirtildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.