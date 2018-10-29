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Katil İsrail askerleri 1 Filistinli genci şehit etti

Katil İsrail askerlerinin, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle bölgenin kuzeyinde düzenlenen eyleme müdahalesinde Filistinli bir genç şehit oldu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:33
Katil İsrail askerleri 1 Filistinli genci şehit etti

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından 14'üncüsü düzenlenen deniz eylemine katılmak için çok sayıda Filistinli, kuzey sahil bölgesine akın etti.

İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız kara, deniz ve havadan bölgeye uyguladığı ablukayı protesto etmek ve kaldırılması talebini yinelemek için düzenlenen eylemde Filistinliler, araç lastiği yaktı. Sahil bölgesinde toplanan Filistinlilerin yanı sıra onlarca eylemci de kayıkla denize açıldı.

EYLEMLERDE 1 GENÇ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu eyleme katılan 27 yaşındaki Muhammed Ebu İbade'nin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu belirtti.

DENİZ EYLEMLERİ 29 MAYIS'TAN BU YANA SÜRÜYOR

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 13 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. 

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:33
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