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Dünya Katil İsrail 450 bin Filistinliyi göçe zorladı
Dünya

Katil İsrail 450 bin Filistinliyi göçe zorladı

Yeniakit Publisher
2024-08-18 02:05:00 -
Katil İsrail 450 bin Filistinliyi göçe zorladı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, katil İsrail'in güvenli bölge iddia ettiği yerlerden, 450 bin Filistinli zorla göçe zorlandı.

Basal, "İsrail işgali, Gazze'nin bazı bölge ve kamplarında yaşayan Filistinlilerin çektikleri sıkıntıları daha artırmak için tekrar yıkılan evlerinden ve barındıkları bölgelerden taşınmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun "korku, şiddet ve aç bırakma" yoluyla zorla yerinden etmeyi yasakladığını ifade eden Basal, İsrail'in Han Yunus'ta ve Gazze'nin orta bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan Filistinlileri defalarca yerinden ettiğini vurguladı.

Basal, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı'na, "İsrail'in Filistin vatandaşlarını Gazze'de yerinden etme siyasetinden vazgeçmesi için baskı yapılması" çağrısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Megazi bölgesindeki bazı kısımlar, Selahaddin Caddesi'ndeki bazı sokaklar ile Gazze Şeridi'nin ortası kesiminde yer alan Faruk ve Emel bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuştu.

Adraee'nin açıklamasında, Filistinlilerden daha önce "insani bölge" olduğunu iddia ettiği, ancak sonuncusu dün olmak üzere defalarca İsrail bombalarının hedefi olan El-Mevasi'ye gitmelerini istemesi dikkati çekti.
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İsrail saldırıları nedeniyle nüfusun yüzde 90'ının yerinden edildiği Gazze'de, birçok Filistinli derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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