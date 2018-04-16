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Katil Esed'in kimyasal saldırıları raporlandı!

Suriye'de Esed rejimince 2012-2018 yılları arasında 50 kimyasal saldırı düzenlendiği raporlanırken, 31 saldırının failinin belli olmadığı, terör örgütü DEAŞ'ın ise 4 kez kimyasal saldırı gerçekleştirdi açıklandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:16
Katil Esed'in kimyasal saldırıları raporlandı!

AFP'nin İnsan Hakları İzleme Örgütü verilerine dayandırarak derlediği bilgilere göre Esed rejimince Suriye'nin Halep, Şam, Hama ve İdlib kentlerinde 50 kimyasal saldırı düzenlendiği belirtildi.
Yine bu kentlere yönelik olarak gerçekleştirilen 31 kimyasal saldırının faili net olarak belirlenemezken, terör örgütü DEAŞ'ın Halep'e yönelik olarak 4 kere kimyasal saldırı düzenlediği ifade edildi.

21 Ağustos 2013 ila 25 Şubat 2018 tarihleri arasında Halep, Şam, Hama ve İdlib'e toplam 85 kimyasal saldırı düzenlendiği ve bunların 42'sinin klorin, 2'sinin sarin, 3'ünün hardal gazı olduğu net olarak tespit edildi.

Bu gazların insan üzerinde ne gibi etkileri olduğu da tanımlanan istatistiklerde klorinin gözlere hücum eden ve boğulma krizine sebep olan bir gaz olduğu; sarinin sinir ve kas sisteminini etkileyen ölümcül bir gaz olduğu; hardal gazının ise geçici körlük, akciğer ödemi, yanma ve kanamaya sebep olduğu belirtildi.

SON OLARAK DOĞU GUTA'YA SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Rusya destekli Esed rejimi son olarak 2 Nisan 2018'de, Rusya'nın garantörlüğünde zorunlu tahliyesine başlanan Doğu Guta'nın muhalif güçlerin elindeki son kenti olan Duma'ya yönelik kimyasal saldırı düzenlemişti. Bu saldırıda en az 75 sivil hayatını kaybederken, 1000'den fazla sivil ise gazdan etkilenmişti.

Bu olay üzerine 'kırmızı çizgileri'nin aşıldığına kanaat getiren ABD, Fransa ve İngiltere, 14 Nisan 2018'de Esed rejiminin kimyasal kapasitesine ve askeri üslerine yönelik hava harekatı gerçekleştirerek Şam, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki çok sayıda noktayı vurmuştu.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 11:16
  1. suriye
  2. esed

YORUM YAZ

  • Yahşi AmerikaYahşi Amerika4 sa önce
    Fetöyü Pkk yı üzerimize salan,teröristlere 4000 tır silah veren,Saddam'ı kimyasal katliam iftirasıyla astırıp Irak'ı işgal eden,Kaddafiye yine katliam yaptı iftirasını atıp bombalayarak linç ettiren,Afganistanı kulelerini yıkmak iftirasıyla işgal eden Amerika ve haçlı ittifakı Esed konusunda doğru yapıyor öylemi? Amerikanın meşru kırmızı çizgisi geçildi,öylemi..
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