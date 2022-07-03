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Dünya Katil Esed'den Türkiye'ye yönelik küstah açıklama! Hadi lan oradan dürzü
Dünya

Katil Esed'den Türkiye'ye yönelik küstah açıklama! Hadi lan oradan dürzü

Türkiye'nin terör gruplarına yönelik Suriye'de yeni bir operasyonu duyurmasının akabinde, İran'ın ardından Şam yönetimi de ses çıkardı. Türkiye'yi suçlayan katil Esed, Ankara'nın söylemlerinin hükümsüz olduğunu öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 13:36:00 - 2022-07-03 13:42:01
Katil Esed'den Türkiye'ye yönelik küstah açıklama! Hadi lan oradan dürzü

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon hazırlığında olduğu bir dönemde Şam'a resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'nin olası askeri operasyonuna karşı olduğunu söyledi. Suriye'nin eli kanlı Devlet Başkanı Beşar Esed de, "Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırısını haklı göstermek için ortaya attığı iddiaların hükümsüz" olduğunu ileri sürdü.

AFP'nin aktardığına göre katil Esed, "Türkiye'nin uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiğini" de savundu.

Açıklamada ayrıca "Suriye ordusu terör örgütlerine karşı ne zaman ilerlemeye başlasa bu rejim Suriye topraklarına saldırıyor" denildi.

 

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Be hey teres ülkeni Rusya,Abd,İran işgal etmiş hiç ses yok Türkiye defalarca "biz Suriyenin bölünmesine karşıyız işimiz terörle" dediği halde sen yine Turkiyeyi suçlarsan asıl hainin kendisi zaten sensin.
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