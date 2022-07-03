Katil Esed'den Türkiye'ye yönelik küstah açıklama! Hadi lan oradan dürzü

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon hazırlığında olduğu bir dönemde Şam'a resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'nin olası askeri operasyonuna karşı olduğunu söyledi. Suriye'nin eli kanlı Devlet Başkanı Beşar Esed de, "Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırısını haklı göstermek için ortaya attığı iddiaların hükümsüz" olduğunu ileri sürdü.

AFP'nin aktardığına göre katil Esed, "Türkiye'nin uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiğini" de savundu.

Açıklamada ayrıca "Suriye ordusu terör örgütlerine karşı ne zaman ilerlemeye başlasa bu rejim Suriye topraklarına saldırıyor" denildi.