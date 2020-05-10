Katil Esed yeni saldırı başlattı

Suriye'nin güneyindeki Dera'da son dönemlerde artan saldırı ve suikastlerden dolayı çok sayıda kayıp veren katil Esed güçleri, muhalif grupların bulunduğu iddia edilen El Muzeyrib ve Tafas bölgelerini kapsayan bir saldırı başlattı.

Independent Türkçe'nin haberine göre hamlenin Esed rejimine bağlı milis güçlerin birleşiminden oluşan ve Rusya tarafından oluşturulduğu bilinen 5. Kolordu’ya bağlı güçlerce yapıldığı belirtilirken, çok sayıda tank ve zırhlı aracın da Dera’ya sevk edildiği öğrenildi.

Askeri hamlenin bölgede gerginliği artıracağı tahmin ediliyor.