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Katil Esed rejimi Soçi mutabakatına rağmen çocukları öldürmeyi sürdürüyor!

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 3’ü çocuk, 7 sivil hayatını kaybederken, 10 sivil de yaralandı.

26 Ekim 2018 Cuma 20:28
Katil Esed rejimi Soçi mutabakatına rağmen çocukları öldürmeyi sürdürüyor!

Suriye'deki Beşşar Esed ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib’in güney kırsalındaki Raffa köyünü topçu atışı ve çok namlulu roket atarlarla hedef aldı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf,Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Esed rejimini ve destekçisi terörist gruplar İdlib’in güney kırsalına bağlı Raffa köyüne saldırı gerçekleştirdi.” dedi.

Yusuf, sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda 3’ü çocuk 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin de yaralandığını söyledi.

Son 10 günde Esed rejimi, Lazkiye’nin Kürt Dağı, Hama'nın Sermanin, Latamne, İdlib'in Bıdama ilçesi ve Naciyye, Halep'in batısındaki Raşidin, Kefer Hamra, Mansura bölgelerine zaman zaman topçu atışları düzenlemişti.

İdlib, Astana toplantısında 'Gerginliği Azaltma Bölgesi' ilan edilmişti

İdlib, Suriye iç savaşında en yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olduğu için 4-5 Mayıs'taki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri, 4 milyon sivilin barındığı İdlib'e saldırılarını sürdürdü. Son dönemde rejim güçlerinin İdlib'i ele geçirmek üzere yığınak yapması, uluslararası camia nezdinde endişe uyandırdı.

17 Eylül'de ek önlemler üzerine anlaşmaya varılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı.

Mutabakat, İdlib'de sivillere güven ve umut aşıladı. Şimdiye kadar 80 binin üzerinde sivil evine geri döndü.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 20:28
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