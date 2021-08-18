Katil Esed güçleri cami bombaladı!

Esed rejimi güçleri Suriye'nin güneyinde gerginliğin had safhada olduğu Dera şehrinde yine cami bombaladı.

Rusya ve İran destekli Esed güçlerinin topçu ateşi nedeniyle Dera'nın güneybatısındaki Hazzan semtindeki bir cami ağır hasar gördü. Caminin tahrip edilmesi saldırının ardından camide zarar gören Kuran mushaflarının görüntüleri büyük tepki çekti.

Dera şehri başta olmak üzere Suriye'nin güneyinde Esed rejimi aleyhine protestolarda artış gözlemlenmesi rejimi endişelendiriyor. Siyasi baskılar ve ekonomik kriz nedeniyle başkent Şam da dahil Suriye'nin güneyinin yeni bir sosyal patlamanın eşiğine gelmesi, Esed rejiminin geleceğini tehdit eden faktörlerin başında görülüyor.

Kaynak: Mepa News