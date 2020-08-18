Katil devlet her gece Gazze'ye saldırıyor
Abluka altında bulunan Gazze'de Hamas'a ait bir nokta İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.
İsrail tarafından yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği söylendi.
Gazze geçtiğimiz hafta çarşambadan bugüne kadar her gece bombalanıyor.
İsrail yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze'nin çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını bahane ederek saldırıyor.
Bir haftadır kuşatma altındaki Gazze'ye hava saldırıları düzenleyen İsrail, 13 Ağustos'ta da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait bir okulu bombalamıştı.