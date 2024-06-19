  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil destekçisi İngiltere Başbakanı Sunak'a şok! Gözaltına alındı
Dünya

Katil destekçisi İngiltere Başbakanı Sunak'a şok! Gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-06-19 23:05:00 -
Katil destekçisi İngiltere Başbakanı Sunak'a şok! Gözaltına alındı

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek veren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yakın korumalığını yapan bir polis memuru, seçim tarihine ilişkin bahis oynadığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

İngiltere'de seçim tarihine ilişkin bahis oynayanlara ilişkin soruşturmalar devam ediyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yakın korumalığını yapan bir polis memuru, genel seçim tarihi açıklanmadan önce bu tarih üzerine bahis oynadığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Londra Metropoliten polisi, seçimin zamanlamasına ilişkin bahis oynayarak görevini suistimal ettiğinden şüphelenilen polis memuru hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltına alındığını duyurdu.

Metropolitan polisi, Şans Oyunları Komisyonu'nun kendileriyle irtibata geçerek, teşkilatın Kraliyet ailesi üyeleri ve hükümet yetkililerinin korumasını üstlenen özel birimden bir polis memurunun seçim tarihi üzerine bahis oynadığı iddialarını araştırdıklarını bildirdiğini açıkladı.
Metropoliten Polis Teşkilatı'nın Kraliyet ve Özel Koruma Birliği'nde görevli polisler, vazifeleri gereği Başbakan Sunak'ın oldukça yakınında bulunuyor ve çoğu zaman başbakanla aynı aracı paylaşıyor.

Sunak'ın özel danışmanının da seçim tarihi üzerine bahis oynadığı ortaya çıkmıştı

Polis memurunun gözaltına alındığına ilişkin haber, Başbakan Sunak'ın özel danışmanlarından Craig Williams'ın seçim tarihi üzerine bahis oynadığının ortaya çıkmasından bir hafta sonra geldi. 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde Muhafazakar Parti'den milletvekili adayı olan Williams'ın Başbakan Sunak seçim tarihini ilan etmesinden üç gün önce seçim tarihi üzerine 100 sterlin tutarında bahse girdiği ortaya çıkmıştı.

İngiltere Başbakanı Sunak, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada genel seçimlerin tarihini 4 Temmuz olarak ilan etmişti.

Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı Sunak'tan skandal Filistin açıklaması!
Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı Sunak'tan skandal Filistin açıklaması!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı Sunak'tan skandal Filistin açıklaması!

İngiltere Başbakanı Sunak'tan skandal Filistin kararı!
İngiltere Başbakanı Sunak'tan skandal Filistin kararı!

Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak'tan skandal Filistin kararı!

Sunak ve Rutte sosyal medyanın diline düştü
Sunak ve Rutte sosyal medyanın diline düştü

Sosyal Medya

Sunak ve Rutte sosyal medyanın diline düştü

İngiltere'nin kukla Başbakanı Sunak Filistin destekçilerine 'aptallar' dedi
İngiltere'nin kukla Başbakanı Sunak Filistin destekçilerine 'aptallar' dedi

Dünya

İngiltere'nin kukla Başbakanı Sunak Filistin destekçilerine 'aptallar' dedi

'Goyim' Sunak, Gazze'ye destek gösterilerini hedef aldı!
'Goyim' Sunak, Gazze'ye destek gösterilerini hedef aldı!

Dünya

'Goyim' Sunak, Gazze'ye destek gösterilerini hedef aldı!

İngiltere Başbakanı Sunak'tan olay açıklama! ''İran ihalarını vurduk''
İngiltere Başbakanı Sunak'tan olay açıklama! ''İran ihalarını vurduk''

Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak'tan olay açıklama! ''İran ihalarını vurduk''

Sunak seçilmek için Rus düşmanlığını öne çıkardı
Sunak seçilmek için Rus düşmanlığını öne çıkardı

Dünya

Sunak seçilmek için Rus düşmanlığını öne çıkardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23