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Gündem Katil Cihantimur’un avukatına tokat gibi cevap
Gündem

Katil Cihantimur’un avukatına tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
2024-06-22 12:09:00 -
Katil Cihantimur’un avukatına tokat gibi cevap

Timur Cihantimur'un avukatlarının çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların kötü olduğuna dair yaptıkları savunmaya cevap veren Savcı Kristin Kearney, çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların gayet uygun olduğunu belirterek, Timur Cihantimur'un milyon dolarlık evlerde yaşadığı için hapishane şartlarını beğenmemiş olabileceğini ifade etti.

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldı.

ABD'ye kaçtıktan 106 gün sonra yakalanan ikilinin, davaları ise sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez hakim karşısına çıkan Eylem Tok, duruşma sırasında tekbir getirdi.

İkinci kez hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur'un ise avukatları, tahliyesini istedi.

Duruşmada Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek serbest bırakılması talebinde bulundu.
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Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney, Timur Cihantimur'un varlıklı bir ailesi olduğuna dikkat çekerek ABD'den de kaçmasına yardım edebileceğini öne sürdü.

Savcıdan tokat gibi cevap

Timur Cihantimur'un avukatlarının çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların kötü olduğuna dair yaptıkları savunmaya cevap veren Kearney, çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların gayet uygun olduğunu belirterek, Timur Cihantimur'un milyon dolarlık evlerde yaşadığı için hapishane şartlarını beğenmemiş olabileceğini ifade etti.

Cilt sorunları yaşadığını söyleyen ve bu nedenle nemlendirici isteyen Timur Cihantimur'a, hapishane yetkilileri 'bol su iç' önerisinde bulundu.

Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un turist vizesiyle ABD'de olduğunu söyleyen avukatlar, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Küba ya da Kanada'ya kaçma niyetinde olmadığını ifade etti.

Avukatlar, ayrıca Türkiye'den kaçma fikrinin Timur Cihantimur'un değil annesi Eylem Tok'un fikri olduğunu aktardı.

Davaya bakan Yargıç Donald L. Cabell, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, Timur Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verdi.

Üçüncü duruşmanın tarihi ise henüz açıklanmadı. Oğlu Timur Cihantimur ile aynı davada yargılanan Eylem Tok ise, 27 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

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