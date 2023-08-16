Katil Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı son noktayı koydu!

14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu ve Garipoğlu ailesi gündemden düşmüyor. En son Garipoğlu'nun kızkardeşinin Münevver Karabulut'un otopsisine atıf yaparak yaptığı paylaşımın ardından Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemişti. Bu isteğe yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

17 yaşındaki Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun 2014'te cezaevinde intihar ettiği iddia edilmiş, ancak hakkındaki tartışmaların sonu gelmemişti. Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeniden gündeme gelen tartışmalara ilişkin Sabah'a konuştu.

Tunç açıklamasında, Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldığını belirtti.

Tunç, "Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.

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