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'Katil Arılar' filmi gerçek oldu! Evinin bahçesinde arılar saldırdı!

Kilis'in Elbeyli ilçesinde evinin bahçesinde bal arıları tarafından sokulan kadın hayatını kaybetti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:40
'Katil Arılar' filmi gerçek oldu! Evinin bahçesinde arılar saldırdı!

Kilis'in Elbeyli ilçesinde evinin bahçesinde bal arıları tarafından sokulan kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Aşağıbeylerbeyi köyünde yaşayan Saliha Solak (69), evinin bahçesinde dolaştığı sırada bal kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Solak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:40
  1. Kilis
  2. Gaziantep
  3. arı saldırısı
  4. Saliha Solak
  5. elbeyli

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