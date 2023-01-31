Katil ABD Somali'de sivil katliamı yaptı! 4'ü çocuk 7 ölü

ABD'nin Somali'de düzenlediği hava saldırılarında siviller hedef olmaya devam ediyor.

Son olarak ülkenin orta kesimindeki Hiran bölgesinde geçtiğimiz gün düzenlenen bir hava saldırısında en az 7 sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı Hiran bölgesine bağlı Calalaksi ilçesi yakınındaki Quracley köyünü hedef aldı.

Bölge kaynakları saldırıda Somalili çiftçi ve çobanların hedef alındığını ifade etti. Görgü tanıklarına göre bir ağacın altında toplanan 4'ü çocuk 7 sivil Amerikan insansız hava araçlarıyla vuruldu ve kurtulan olmadı. Öldürülenlerden üçünün kardeş olduğu belirtildi.

Öldürülenlerin isimleri ve yaşları ise şu şekilde açıklandı:

- Kays Muhammed Nur - 8 yaşında

- Ahmed Hadar İbrahim Osman - 13 yaşında

- Asir Hasan Abdi - 14 yaşında

- Abdullah Mahmud İsa - 14 yaşında

- Abdulkadir Muhammed Nur - 18 yaşında

- Ömer Muhammed Ebukar - 18 yaşında

- Ahmed Muhammed Nur - 20 yaşında

ABD'den konuya ilişkin bir açıklama ise yapılmadı.

ABD güçlerinin son dönemde ülkedeki saldırılarını artırdığı ve bu saldırılarda sivillerin de hedef alındığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News