  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Katı yakıt istatistikleri
Ekonomi

Katı yakıt istatistikleri

Ağustosta en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:26:12 -
Katı yakıt istatistikleri

İZMİR (AA) - Katı yakıtlarda ağustos ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 640 bin 910 ton, taş kömürü kokunda 383 bin 640 ton ve taş kömüründe 90 bin 252 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 482 bin 547 ton, taş kömüründe 3 milyon 846 bin 150 ton ve taş kömürü kokunda 458 bin 811 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, ağustosta taş kömürü teslimatının yüzde 55,7'si termik santrallere, yüzde 14,7'si kok tesislerine, yüzde 10,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,1'i termik santrallere ve yüzde 9,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,5 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-ağustos döneminde yüzde 103,9 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 86,7, taş kömüründe yüzde 2,7 olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında haklı ile hak..
Karabağ'ın Türkiye talebine UEFA'dan cevap geldi
Spor

Karabağ'ın Türkiye talebine UEFA'dan cevap geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ'ın iç saha maçlarını T..
Selçuk Bayraktar'a böyle çağrı yaptı: Cezeri'nin uçuş denemeleri orada yapılsın
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'a böyle çağrı yaptı: Cezeri'nin uçuş denemeleri orada yapılsın

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirile..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay