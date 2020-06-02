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Ekonomi

Kategorilerine göre kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:59:56 -
Kategorilerine göre kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 653,694346 -0,20
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074534 -0,10
Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,023507 -0,004
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,206378 -0,42
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088040 -0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029079 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,612481 -0,04
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,818130 -0,02
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,191215 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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