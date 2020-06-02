Kategorilerine göre kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|653,694346
|-0,20
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,074534
|-0,10
|Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,023507
|-0,004
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,206378
|-0,42
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,088040
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029079
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,612481
|-0,04
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,818130
|-0,02
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,191215
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)