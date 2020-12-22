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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:50:55 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF734,8740750,35
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1345980,07
Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu2,9069680,07
Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0285340,06
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu396,5163820,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0428080,71
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6269010,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1218021,89
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,5913940,16
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,6234400,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Aura Portföy Değ. Fon0,7688140,27
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,0971000,17
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,7216120,15
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0219980,13
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0226760,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2089750,78
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0621110,34
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0205640,06
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6651070,05
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,3162650,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,0258181,74
Ak Portföy Altın Fonu0,1054430,50
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,2635630,32
QNB Finans Portföy Altın BYF41,0102590,31
Garanti Portföy Altın Fonu0,1302410,22
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6296780,05
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0052970,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0440960,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1792320,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9086210,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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