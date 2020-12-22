Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|734,874075
|0,35
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,134598
|0,07
|Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|2,906968
|0,07
|Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,028534
|0,06
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|396,516382
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,042808
|0,71
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,626901
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,121802
|1,89
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,591394
|0,16
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,623440
|0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,768814
|0,27
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,097100
|0,17
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,721612
|0,15
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,021998
|0,13
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022676
|0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,208975
|0,78
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062111
|0,34
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020564
|0,06
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,665107
|0,05
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,316265
|0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,025818
|1,74
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,105443
|0,50
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,263563
|0,32
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,010259
|0,31
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,130241
|0,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,629678
|0,05
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,005297
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,044096
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,179232
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,908621
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)