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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:21:16 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF745,1129080,23
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0276630,14
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7404950,14
OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu1,4019820,13
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1175090,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,1693690,17
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,1762180,11
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0378380,10
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0101250,10
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,5873790,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8421960,87
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2190500,87
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,3967600,80
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0255330,74
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0431030,71
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,5880761,00
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0452080,75
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0395920,62
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,0287950,52
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3706260,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4489030,32
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,7813460,14
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0193360,13
KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,5417990,12
Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu1,0370910,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,1592171,00
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,9230980,56
QNB Finans Portföy Altın BYF40,6167600,50
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8859140,20
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu6,2997220,15
Ak Portföy Para Piyasası Fonu2,3520560,13
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0365600,13
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0610980,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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