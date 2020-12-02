Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078171
|0,99
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,046617
|0,88
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,337116
|0,87
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,854966
|0,80
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,061293
|0,71
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,989859
|4,35
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,844799
|3,07
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044025
|2,46
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,578682
|1,57
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,205737
|1,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,249715
|4,51
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103218
|4,33
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052299
|4,16
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|5,972990
|3,87
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055215
|3,78
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,541788
|3,79
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,059073
|3,53
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,021571
|2,42
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,115388
|2,34
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,039190
|2,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,276176
|3,16
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,408269
|2,93
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,627814
|2,92
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,250919
|2,49
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,836156
|1,95
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,726692
|6,28
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,326657
|2,52
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,535246
|2,40
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,964290
|2,03
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,782592
|2,01
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,169482
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,034363
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,624907
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,883440
|0,04
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|102,235092
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)