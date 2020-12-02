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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:41:20 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0781710,99
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0466170,88
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,3371160,87
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,8549660,80
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0612930,71
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9898594,35
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8447993,07
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0440252,46
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,5786821,57
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,2057371,51
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,2497154,51
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1032184,33
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0522994,16
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)5,9729903,87
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0552153,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,5417883,79
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0590733,53
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,0215712,42
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1153882,34
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0391902,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,2761763,16
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4082692,93
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,6278142,92
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2509192,49
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8361561,95
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF38,7266926,28
QNB Finans Portföy Altın BYF40,3266572,52
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,5352462,40
Gedik Portföy Altın Fon0,9642902,03
HSBC Portföy Altın Fonu3,7825922,01
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1694820,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0343630,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6249070,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8834400,04
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu102,2350920,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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