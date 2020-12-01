Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027134
|0,23
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,848080
|0,07
|Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|2,889449
|0,06
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,072831
|0,06
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,029404
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042970
|0,35
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025236
|0,27
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037169
|0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|134,648429
|0,31
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,598341
|0,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,028655
|0,17
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,761840
|0,12
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,708295
|0,10
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,046155
|0,08
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,041098
|0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,654182
|1,00
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019073
|0,03
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,596397
|0,03
|KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu
|1,039144
|0,03
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,647878
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,893419
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060953
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,033916
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,624659
|0,04
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|102,194928
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)