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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:07:53 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8409570,66
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6002570,65
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2372420,57
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2569830,33
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu21,8082910,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,1652420,43
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,1017670,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,3661152,87
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,4680842,61
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,4522842,56
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF16,5646362,43
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)86,6854522,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,2763142,36
HSBC Portföy Değ. Fon124,6633901,41
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3601911,07
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1114540,98
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1400590,96
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,1998171,93
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,2582221,91
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1824561,41
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,4783061,00
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,1880780,31
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,6280741,36
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,5499280,42
QNB Finans Portföy Altın BYF41,2290810,30
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0277860,11
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0605910,11
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8781440,11
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1619500,11
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu101,6318750,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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