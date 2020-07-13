Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,588614
|0,19
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234055
|0,17
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030553
|0,14
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,836511
|0,14
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,252662
|0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008299
|1,90
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,008886
|0,52
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,410717
|0,41
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,072066
|0,35
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029407
|0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,080412
|1,05
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,064181
|0,99
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,091042
|0,60
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|106,067012
|0,27
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,047905
|0,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,036634
|0,06
|Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon
|1,734075
|0,06
|Ak Portföy Değ. Fon
|0,177620
|0,05
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,624474
|0,04
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,020196
|0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,642104
|0,11
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020580
|0,08
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,576829
|0,07
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018342
|0,07
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,038283
|0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|26,873250
|0,36
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,732367
|0,18
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,292088
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058475
|0,06
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,122339
|0,06
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,848418
|0,06
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,020068
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,326423
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)