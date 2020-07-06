Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,033041
|0,28
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,383935
|0,23
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,388479
|0,23
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,190533
|0,20
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039178
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,071316
|0,13
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035643
|0,04
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,431603
|0,04
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,389859
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,094138
|2,67
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,332706
|0,80
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,041243
|0,19
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,240900
|0,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008467
|0,31
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|38,106580
|0,26
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092615
|0,22
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029368
|0,19
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|1,909489
|0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,814508
|0,68
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,614041
|0,30
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,204818
|0,19
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,520825
|0,16
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052332
|0,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,320299
|0,22
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042821
|0,18
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,055438
|0,18
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,093519
|0,17
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032794
|0,17
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058390
|0,06
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,120772
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022410
|0,06
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,018661
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,817737
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)