Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,582983
|1,37
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,818262
|1,23
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026894
|1,18
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231597
|1,12
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,253326
|0,58
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009528
|2,41
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,088517
|6,70
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088294
|6,26
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044767
|6,20
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|38,675269
|4,41
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|15,275349
|4,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,462429
|3,50
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,104767
|3,21
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,054728
|2,53
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,919047
|2,48
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,343290
|2,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,419210
|3,07
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,177609
|2,06
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,237761
|2,05
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,183847
|0,89
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,186896
|0,41
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,029583
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,619803
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,025448
|0,04
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|393,254264
|0,04
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|101,410946
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)