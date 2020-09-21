Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
2020-09-21 14:47:43 -
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044411
|0,42
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,062216
|0,38
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,084228
|0,22
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,764094
|0,22
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,056967
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023415
|1,42
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043493
|0,75
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,552303
|0,42
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,696887
|0,18
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,072949
|0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,106117
|0,69
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,709208
|0,64
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,976040
|0,54
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066554
|0,53
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,104879
|0,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,795269
|1,72
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,571316
|0,43
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009090
|0,34
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,331904
|0,33
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,102220
|0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,927549
|0,76
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,215821
|0,76
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062556
|0,72
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,000534
|0,71
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,821298
|0,70
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057226
|0,75
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,130740
|0,75
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,066599
|0,75
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,111671
|0,75
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051408
|0,74
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,007685
|0,09
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,141127
|0,09
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059466
|0,08
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,862108
|0,08
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,138830
|0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)