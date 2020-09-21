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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:47:43 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044411 0,42
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,062216 0,38
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,084228 0,22
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,764094 0,22
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056967 0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023415 1,42
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043493 0,75
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,552303 0,42
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,696887 0,18
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,072949 0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,106117 0,69
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,709208 0,64
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,976040 0,54
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066554 0,53
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104879 0,52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,795269 1,72
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,571316 0,43
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009090 0,34
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,331904 0,33
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,102220 0,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,927549 0,76
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,215821 0,76
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062556 0,72
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,000534 0,71
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,821298 0,70
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,057226 0,75
Garanti Portföy Altın Fonu 0,130740 0,75
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066599 0,75
TEB Portföy Altın Fonu 0,111671 0,75
İş Portföy Altın Fonu 0,051408 0,74
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,007685 0,09
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,141127 0,09
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059466 0,08
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,862108 0,08
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,138830 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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