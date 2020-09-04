  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:56:27 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,040166 0,83
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 711,522109 0,69
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,055875 0,64
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083019 0,64
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,429685 0,58
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042683 0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047096 0,96
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,109354 0,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,316465 0,59
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033652 0,28
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,361002 0,27
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,097130 0,26
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,100381 0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027477 0,63
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,075537 0,54
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029313 0,52
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,858660 0,44
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,256925 0,27
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,920908 0,52
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,214547 0,40
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,002335 0,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,135569 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022694 0,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,672975 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062638 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı
Ekonomi

Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Belirsizlik süreçlerinin dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediği günümüzde, Akdeniz havzasındaki ekonomik ve tica..
Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapıla..
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı