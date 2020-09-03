Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,035953
|1,53
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044233
|1,26
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,061109
|1,18
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,082614
|1,03
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,203011
|0,98
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,034704
|1,16
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,079203
|0,67
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,485673
|0,63
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040414
|0,46
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,108714
|0,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,096576
|1,70
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|125,753169
|1,54
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,911749
|1,47
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,108346
|1,10
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,104184
|1,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,031828
|1,58
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,100222
|1,06
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,784487
|0,94
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,560865
|0,52
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,371826
|0,48
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027304
|0,51
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,058957
|0,37
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,029162
|0,20
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,253502
|0,19
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,016476
|0,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,001941
|0,04
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,108731
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,135256
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059174
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022508
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)