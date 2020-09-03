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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:14:26 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035953 1,53
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044233 1,26
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061109 1,18
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,082614 1,03
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,203011 0,98
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034704 1,16
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,079203 0,67
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,485673 0,63
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040414 0,46
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,108714 0,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,096576 1,70
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 125,753169 1,54
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,911749 1,47
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,108346 1,10
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104184 1,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,031828 1,58
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,100222 1,06
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,784487 0,94
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,560865 0,52
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,371826 0,48
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027304 0,51
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,058957 0,37
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029162 0,20
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,253502 0,19
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,016476 0,14
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,001941 0,04
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,108731 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,135256 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059174 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022508 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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