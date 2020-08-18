Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,043242
|0,55
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,067938
|0,31
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,082432
|0,22
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|707,383861
|0,13
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,054677
|0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009474
|1,61
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032122
|1,22
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023004
|1,00
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,392212
|0,69
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039970
|0,67
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,070803
|1,81
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078227
|1,32
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,929431
|1,31
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039987
|1,29
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|116,652955
|1,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,693944
|1,24
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050482
|0,55
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,546323
|0,48
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,401830
|0,46
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,716159
|0,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061405
|0,67
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,190816
|0,54
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,894823
|0,50
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,791599
|0,48
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,833811
|0,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,550379
|1,75
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,926268
|1,66
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,962307
|1,40
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,924637
|0,89
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038534
|0,57
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,854690
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,604955
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058940
|0,02
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|73,110992
|0,02
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,278556
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)