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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:51:13 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,708409 0,37
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025628 0,20
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,841463 0,19
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032639 0,19
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,076258 0,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036879 0,99
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,443195 0,68
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,062953 0,67
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,885988 0,63
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,064028 0,62
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,064387 2,61
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 107,181571 2,38
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031358 1,76
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,322951 1,46
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,270032 1,29
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,464261 2,47
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,537570 0,44
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,511071 0,37
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,099124 0,37
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008713 0,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,934810 1,73
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,706983 1,32
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,286907 0,99
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,035363 0,41
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,546532 0,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 28,417496 2,38
Fiba Portföy Altın Fonu 0,033419 0,40
Garanti Portföy Altın Fonu 0,111162 0,40
Deniz Port. Altın Fonu 0,048734 0,39
Ak Portföy Altın Fonu 0,089859 0,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,050853 0,02
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062031 0,02
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,017065 0,02
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,601491 0,02
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,849749 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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