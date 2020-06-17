Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,063066
|1,68
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038487
|1,66
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032827
|1,23
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,654273
|1,21
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056711
|1,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,953585
|3,49
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007894
|2,75
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019264
|2,62
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034290
|1,56
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029083
|1,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,091254
|4,19
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,047481
|3,41
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,088618
|2,45
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,088570
|2,42
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,078840
|2,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,402647
|4,88
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,091822
|1,06
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,521066
|1,04
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049585
|0,99
|İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
|0,196439
|0,85
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,684914
|1,88
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,533556
|1,58
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,105775
|1,46
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,576040
|0,83
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,988756
|0,82
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,061628
|0,99
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031910
|0,83
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046549
|0,82
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,106091
|0,82
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041650
|0,82
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058162
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,116385
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,810938
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,844141
|0,02
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,279616
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)