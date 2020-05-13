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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:46:01 -
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031326 1,15
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025145 0,45
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,054878 0,43
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,184486 0,40
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,343048 0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,928640 0,60
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,736813 0,18
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,602307 0,11
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,352882 0,06
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,931684 0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,009000 3,25
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,950251 3,08
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025189 2,81
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,279756 2,57
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033355 2,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,015334 2,29
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,280438 1,04
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,117316 1,03
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,632542 0,91
HSBC Portföy Değ. Fon 102,505623 0,90
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,877951 3,27
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,410672 3,14
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,498063 2,15
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,960292 0,50
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019003 0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,955490 0,43
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028406 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,107694 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057726 0,02
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,214583 0,02
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,797684 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

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