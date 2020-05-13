Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031326
|1,15
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025145
|0,45
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,054878
|0,43
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,184486
|0,40
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,343048
|0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,928640
|0,60
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,736813
|0,18
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,602307
|0,11
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,352882
|0,06
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,931684
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,009000
|3,25
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,950251
|3,08
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,025189
|2,81
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,279756
|2,57
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033355
|2,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,015334
|2,29
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,280438
|1,04
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,117316
|1,03
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,632542
|0,91
|HSBC Portföy Değ. Fon
|102,505623
|0,90
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,877951
|3,27
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,410672
|3,14
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,498063
|2,15
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,960292
|0,50
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019003
|0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,955490
|0,43
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028406
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,107694
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057726
|0,02
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,214583
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,797684
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)