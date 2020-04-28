Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,057879
|2,31
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030892
|1,61
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,307988
|1,59
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,182048
|1,55
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,719555
|1,52
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,725081
|2,67
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,725183
|1,00
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,739688
|0,97
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,534041
|0,96
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,922100
|0,75
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,634310
|3,96
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,184707
|3,80
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087748
|3,77
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045296
|3,74
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,944319
|3,69
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,010020
|6,64
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,178400
|2,32
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,087978
|2,25
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,499096
|1,76
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,046355
|1,75
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,444183
|3,77
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,832878
|3,49
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,381366
|3,32
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,944050
|0,94
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,620200
|0,74
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,417182
|0,87
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,103271
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,791332
|0,03
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|120,711094
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057518
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,943502
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)