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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,360791-1,03
İstanbul Portföy Yab.(G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036348-0,91
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,058816-0,90
Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon0,051593-0,88
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,038976-0,79
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021646-1,52
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,055185-1,31
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023653-1,24
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,029936-0,89
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,362098-0,51
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu68,419351-1,71
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062465-1,60
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,026660-1,33
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,035823-1,29
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,072535-1,28
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,976407-0,74
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,070510-0,41
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,051881-0,29
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,761473-0,11
İş Portföy PY Kar Payı ÖdeyenDeğ. Özel Fon0,010005-0,03
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,021783-1,01
TEB Portföy Kira Sert.(Döviz) Katılım Fonu2,272431-0,92
Ziraat Portföy Katılım Fonu(Döviz)2,094268-0,84
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,981534-0,77
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,026849-0,41
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
Bizim Portföy Altın KatılımBYF233,982727-0,32
QNB Finans Portföy Altın BYF23,291900-0,31
TEB Portföy Altın Fonu0,063207-0,17
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,313683-0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
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