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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:07:24 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF708,201253-0,28
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,066818-0,06
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,221859-0,05
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,594086-0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,806899-0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)112,694687-1,49
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,108998-1,30
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,055152-1,24
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,124709-1,20
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF20,232368-1,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,415393-0,56
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,720892-0,34
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,125575-0,33
HSBC Portföy Değ. Fon140,067062-0,26
İş Portföy İki. Değ. Fon10,587614-0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,368444-1,04
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,620835-0,89
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,956171-0,62
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,571318-0,38
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,288791-0,38
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,132782-0,43
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,104115-0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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