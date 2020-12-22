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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:51:46 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,068457-0,57
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,046336-0,52
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,227276-0,50
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,041159-0,45
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,092284-0,40
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010322-2,84
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,804497-1,20
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025807-1,15
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,045098-0,72
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,267360-0,72
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,056762-3,30
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,505535-2,72
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,027105-2,65
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,119625-2,29
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,053053-2,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,060905-1,82
Tacirler Portföy Değ. Fon3,807924-1,70
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,388224-1,68
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,110335-1,43
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,210511-1,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,738025-1,44
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,374312-0,71
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,021866-0,31
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029045-0,30
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,031461-0,17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,056265-0,03
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,044259-0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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