Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,586621
|-0,34
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|747,549862
|-0,31
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234306
|-0,20
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041010
|-0,11
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,831699
|-0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037629
|-1,70
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,002910
|-1,29
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044739
|-0,83
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,595603
|-0,38
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043798
|-0,34
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|136,534764
|-1,93
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,083851
|-1,01
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,107775
|-0,77
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,043027
|-0,47
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,614070
|-0,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,041189
|-1,81
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022378
|-0,89
|Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon
|1,053429
|-0,10
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,669008
|-0,09
|İş Portföy Bir. Değ. Fon
|89,314877
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,001395
|-0,68
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061423
|-0,46
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,963804
|-0,40
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,788207
|-0,38
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,884841
|-0,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,184899
|-2,51
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,860754
|-1,61
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,128048
|-1,46
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,983883
|-0,81
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,865167
|-0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)