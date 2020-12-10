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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:24:19 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,586621-0,34
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF747,549862-0,31
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234306-0,20
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,041010-0,11
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,831699-0,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037629-1,70
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,002910-1,29
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044739-0,83
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,595603-0,38
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043798-0,34
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu136,534764-1,93
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,083851-1,01
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,107775-0,77
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,043027-0,47
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,614070-0,36
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,041189-1,81
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022378-0,89
Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon1,053429-0,10
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,669008-0,09
İş Portföy Bir. Değ. Fon89,314877-0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,001395-0,68
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,061423-0,46
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,963804-0,40
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,788207-0,38
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,884841-0,38
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,184899-2,51
QNB Finans Portföy Altın BYF40,860754-1,61
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,128048-1,46
Gedik Portföy Altın Fon0,983883-0,81
HSBC Portföy Altın Fonu3,865167-0,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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