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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:31:37 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593673-1,19
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,835184-1,06
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF743,369624-0,98
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236063-0,86
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu176,512559-0,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,173888-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)106,129389-1,02
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,101914-0,60
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051637-0,60
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,116729-0,37
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,115692-0,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,021601-0,41
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,025216-0,30
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,074311-0,28
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,433216-0,19
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,029115-0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,008582-0,24
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,038750-0,08
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,019311-0,07
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,310471-0,02
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,778782-0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF38,773166-0,50
QNB Finans Portföy Altın BYF40,413038-0,34
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,669402-0,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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