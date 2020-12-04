Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,593673
|-1,19
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,835184
|-1,06
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|743,369624
|-0,98
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236063
|-0,86
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|176,512559
|-0,59
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,173888
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|106,129389
|-1,02
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101914
|-0,60
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051637
|-0,60
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,116729
|-0,37
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,115692
|-0,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,021601
|-0,41
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,025216
|-0,30
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,074311
|-0,28
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,433216
|-0,19
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,029115
|-0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,008582
|-0,24
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,038750
|-0,08
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019311
|-0,07
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,310471
|-0,02
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,778782
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,773166
|-0,50
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,413038
|-0,34
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,669402
|-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)