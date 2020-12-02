Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,602119
|-0,29
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,846386
|-0,20
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238508
|-0,17
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,792188
|-0,11
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,258162
|-0,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009909
|-0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,705384
|-0,17
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,760645
|-0,16
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,022266
|-0,07
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,028643
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,010315
|-0,39
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,038769
|-0,09
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019319
|-0,02
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,610238
|-0,02
|Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,497539
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)