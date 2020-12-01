Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|747,637929
|-0,48
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,750873
|-0,15
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,784993
|-0,14
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,807628
|-0,13
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,422518
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,166620
|-1,44
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,730326
|-1,16
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,187788
|-1,11
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009948
|-0,94
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,845252
|-0,89
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,634590
|-4,55
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098937
|-4,54
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050210
|-4,37
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|40,673264
|-4,05
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,076558
|-4,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,057058
|-3,10
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,412473
|-2,84
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,973855
|-2,44
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,360512
|-2,16
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,112754
|-2,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,206453
|-3,31
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,553144
|-2,69
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,220514
|-2,40
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,339771
|-2,40
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,130475
|-2,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,104411
|-2,26
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036709
|-2,21
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,122841
|-2,18
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,062364
|-2,12
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,099022
|-2,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)