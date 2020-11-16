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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:07:43 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,182502-2,01
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,915762-1,98
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,676087-1,98
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,518991-1,97
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,044138-1,92
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,008882-4,07
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,596308-2,54
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,023597-2,40
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042916-1,61
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042105-1,51
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,110982-2,69
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,055178-2,50
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,110483-2,04
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,048949-1,34
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu128,330025-0,94
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,361506-1,91
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,108274-1,83
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,973065-1,44
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,057866-1,09
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,021942-0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028314-2,20
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,030066-2,03
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,947316-1,98
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,207310-1,88
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,871498-1,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,108587-1,50
Deniz Port. Altın Fonu0,055848-1,45
Ak Portföy Altın Fonu0,102907-1,44
Garanti Portföy Altın Fonu0,127750-1,42
Fiba Portföy Altın Fonu0,038195-1,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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