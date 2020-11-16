Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,182502
|-2,01
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,915762
|-1,98
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,676087
|-1,98
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,518991
|-1,97
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044138
|-1,92
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008882
|-4,07
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,596308
|-2,54
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023597
|-2,40
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042916
|-1,61
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042105
|-1,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,110982
|-2,69
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,055178
|-2,50
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,110483
|-2,04
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,048949
|-1,34
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|128,330025
|-0,94
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,361506
|-1,91
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,108274
|-1,83
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,973065
|-1,44
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,057866
|-1,09
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021942
|-0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028314
|-2,20
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,030066
|-2,03
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,947316
|-1,98
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,207310
|-1,88
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,871498
|-1,47
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108587
|-1,50
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055848
|-1,45
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102907
|-1,44
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127750
|-1,42
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038195
|-1,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)