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Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:32:44 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,845912 -0,54
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026669 -0,46
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596683 -0,41
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236696 -0,41
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 120,607842 -0,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,971172 -0,46
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,847580 -0,31
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,041225 -0,26
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,624156 -0,17
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019727 -0,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,722784 -1,84
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046380 -1,65
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090462 -1,61
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 38,098355 -1,59
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 79,725718 -1,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050966 -1,01
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,764889 -0,94
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,310406 -0,77
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,531898 -0,63
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,128784 -0,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,066491 -0,19
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,652071 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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