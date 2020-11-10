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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:15:48 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 781,562817 -4,62
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,091335 -2,86
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,062290 -2,59
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,077972 -2,59
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,371591 -2,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046423 -5,09
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037611 -4,49
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045171 -3,43
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,597637 -3,41
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,087427 -3,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,082426 -5,13
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 136,444703 -4,77
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,107285 -2,13
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,041653 -1,91
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,118599 -1,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022511 -2,77
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,457669 -2,71
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009531 -2,03
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,036824 -1,58
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 41,630615 -1,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,067494 -4,03
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,087564 -3,34
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,313789 -3,33
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,030559 -3,29
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,068187 -3,28
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,135824 -9,26
QNB Finans Portföy Altın BYF 43,268439 -8,49
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,088320 -8,04
HSBC Portföy Altın Fonu 4,227319 -4,94
Gedik Portföy Altın Fon 1,073969 -4,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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