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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:21:25 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 807,686299 -0,10
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027296 -0,03
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,251077 -0,03
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049225 -0,03
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,413400 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009521 -1,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,288437 -0,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,014836 -0,10
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,032579 -0,06
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020240 -0,04
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,511707 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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