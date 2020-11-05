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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:20:37 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 808,463153 -0,23
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,804275 -0,12
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025929 -0,08
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049238 -0,06
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,416093 -0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,234783 -0,83
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041997 -0,57
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082744 -0,53
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,257267 -0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112925 -0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,072091 -0,22
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,068034 -0,12
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,089579 -0,09
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,315621 -0,08
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,960452 -0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,320649 -1,30
QNB Finans Portföy Altın BYF 45,541879 -0,58
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 51,594549 -0,31
HSBC Portföy Altın Fonu 4,295766 -0,20
Gedik Portföy Altın Fon 1,092078 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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