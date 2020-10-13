  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:13:02 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059504 -0,48
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,947857 -0,47
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,087702 -0,45
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087701 -0,42
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045244 -0,41
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009177 -2,71
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024118 -0,52
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044986 -0,30
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,105626 -0,25
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,234874 -0,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,044018 -0,22
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,040494 -0,21
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,429438 -0,21
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,106322 -0,15
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,389402 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,268326 -0,53
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,020007 -0,50
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,973061 -0,49
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,861265 -0,47
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030699 -0,41
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,107937 -0,51
Deniz Port. Altın Fonu 0,058563 -0,51
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068119 -0,51
Fiba Portföy Altın Fonu 0,040329 -0,50
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,046067 -0,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CIA bağlantısı ortaya çıktı
Gündem

CIA bağlantısı ortaya çıktı

Öldüğüne ilişkin haberlerin yayılması sonrası CHP yandaşı Halk TV'ye bağlanarak sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Sümerolog Muazzez İlmiy..
Rusya'dan skandal Ermenistan hamlesi! Hepsi ortaya çıktı
Dünya

Rusya'dan skandal Ermenistan hamlesi! Hepsi ortaya çıktı

Azerbaycan medyası, Rusya'dan Ermenistan'a kargo adı altında silah tedariki yapıldığını belirtti. Ermenistan'a verildiği ifade edilen silahl..
Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı
Korona Virüs

Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı

Koronavirüs pandemisinde Ankara'da yaşanan dalgalanma yatışırken, İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti. İstanbul'daki vaka sayısı başkenti..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay