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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:47:42 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,818061 -0,43
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230438 -0,18
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061518 -0,14
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026086 -0,13
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 386,335107 -0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032097 -0,71
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009131 -0,33
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,430997 -0,30
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,956642 -0,20
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040592 -0,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,712122 -0,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,092316 -0,86
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035283 -0,81
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,072718 -0,80
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042198 -0,67
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,396563 -0,50
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020441 -0,21
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,387743 -0,21
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021175 -0,20
HSBC Portföy Değ. Fon 113,839969 -0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,993312 -0,28
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,237905 -0,23
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,018842 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,589647 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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