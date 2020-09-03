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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:15:16 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025997 -0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009191 -2,35
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042548 -1,12
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023371 -0,85
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,562451 -0,84
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,044846 -0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,089496 -0,77
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,534084 -0,71
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 58,348238 -0,61
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,209368 -0,59
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,808438 -0,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050090 -0,34
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,387789 -0,33
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,027216 -0,19
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,160243 -0,18
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033557 -0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061581 -0,82
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,199485 -0,74
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,902313 -0,73
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,796148 -0,68
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,985990 -0,67
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,217042 -3,35
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,707717 -1,34
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,031284 -1,27
HSBC Portföy Altın Fonu 3,910525 -0,94
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038834 -0,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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