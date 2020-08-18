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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:49:45 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,558343 -0,37
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,034462 -0,30
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,059061 -0,28
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,223579 -0,26
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,197451 -0,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,850136 -1,30
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027732 -1,00
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,357837 -0,56
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,115684 -0,31
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033997 -0,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,306777 -1,23
Aura Portföy Değ. Fon 0,706032 -0,43
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030512 -0,37
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,097041 -0,27
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,518793 -0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,035800 -0,90
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,119811 -0,32
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020555 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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