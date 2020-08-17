Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,560417
|-0,41
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,043007
|-0,38
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,224155
|-0,31
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,059226
|-0,27
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,034566
|-0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,915168
|-0,30
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,941036
|-0,27
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,032895
|-0,23
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,588806
|-0,21
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,106620
|-0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,750057
|-2,15
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,787951
|-2,14
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077211
|-2,02
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039478
|-1,91
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,099286
|-1,90
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050207
|-0,95
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,038749
|-0,93
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,523249
|-0,80
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,335477
|-0,80
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,708514
|-0,78
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,126674
|-1,76
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,821873
|-1,00
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,960693
|-0,45
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,637551
|-0,44
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,081127
|-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)